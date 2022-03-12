AVM'ler açık mı, 12-13 Mart kapanış saati kaç? AVM’ler kaçta kapanıyor?

İstanbul’da kar yağışı devam ediyor. Ocak ayında yağan kar deyim yerindeyse hayatı felç edince, Perşembe gününden itibaren başlayan kar için çeşitli önlemler alındı. Valilik tarafından alınan kararlar sonrası vatandaşlar AVM’lerin durumunu sorgulamaya başladı. İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı yaptığı açıklamayla merak edilen soruya yanıt verdi.

AVM'LER AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

12 Mart AVM kapanış saati hakkında resmi açıklama geldi. Şekib'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbul’daki zorlu hava şartları devam ettiğinden, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, BMD ve TAMPF Başkanları ile sağlanan mutabakatla, AVM’lerin yarın (12.03 Cumartesi) 12.00’den itibaren müşteri kabulüne başlaması ve 19.00’de kapanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

13 Mart için henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama alınan kararın devam etmesi bekleniyor.