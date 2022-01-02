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Avcılar'da hastanenin güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı

Avcılar'da tartıştığı hastanenin güvenlik görevlisine hakaret edip saldıran şüpheli tutuklandı.

02.01.2022 - 21:31 | | İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Avcılar'da hastanenin güvenlik görevlisine saldıran kişi tutuklandı

Olay, 30 Aralık günü saat 10.15 sıralarında, Avcılar Gümüşpala Mahallesi Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. E.M.Ç., eşi ve çocuğu ile koronavirüs testi yaptırmak için geldiği hastanede acelesi olduğunu söyledi. Ardından sıraya girmesi konusunda kendisini uyaran güvenlik görevlisi C.Y. ile tartıştı. E.M.Ç., ardından hakaret ederek saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine sevk edilen polis ekipleri soruşturmaya başladı. Kaçan E.M.Ç. bugün "Kasten Yaralama-Hakaret"  suçundan gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay ile ilgili şüpheli Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilirken, görüntüler de soruşturma dosyasına konuldu. Bugün saat 21.00 sıralarında nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından tutuklandı.

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