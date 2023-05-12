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Avcılar'da 20 bine yakın seçmenin oy kullanacağı okula sandıklar geldi

Eğitim gören öğrenci sayısı bakımından Türkiye'nin en kalabalık okullarından biri olan Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda Pazar günü yapılacak seçim için 51 sandık gönderildi. Bu sandıklarda 20 bine yakın seçmen oy kullanacak.

12.05.2023 - 11:26 | | DHA
Avcılar'da 20 bine yakın seçmenin oy kullanacağı okula sandıklar geldi

İstanbul'da yoğun göç alan yerleşim birimlerinden biri olan Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan anaokulu, özel eğitim ile birlikte toplam 75 sınıfta yaklaşık 4 bin 400 öğrenci eğitim görüyor. Öğrenci sayısı bakımından küçümsenemeyecek bir eğitim kurumu olan Leyla Bayram İlkokulu aynı zamanda, 14 Mayıs'ta da önemli bir seçim merkezi haline gelecek.

Avcılarda 20 bine yakın seçmenin oy kullanacağı okula sandıklar geldi

Türkiye'de en fazla seçmenin oy kullanacağı okullardan biri konumundaki Yeşilkent'teki okulda Pazar günü yapılacak seçim için Avcılar İlçe Seçim Kurulu tarafından 51 sandık gönderildi. 2 bin 393 ile 2 bin 343 arasındaki seçim sandıklarında 19 bin bin 153 seçmen kayıtlı bulunuyor. İkili eğitim verilen okulda hafta içerisinde sabahçı öğrencilerin dağılma ve öğlenci öğrencilerin geliş saatlerinde velilerin de gelmesi ile büyük kalabalık oluşuyor. Seçmen sayısının çok fazla olması nedeniyle bu okulda Pazar günü geniş önlem alınacağı ifade edildi.

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