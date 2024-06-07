Avataria oyunu nedir, ne zaman çıktı?

Araştırmacı Orhan Toker sosyal medya hesabı üzerinden “Oyuna kendimi 15 yaşında bir kız çocuğu olarak kaydederek yaklaşık 50 dakika oynadım” dedi ve 50 dakikada, sapıkla dolu bir gece kulübünde bile karşılaşamayacağı kadar taciz olayıyla karşılaştığını söyledi ve kendisine gelen mesajları “Oyun 18+ olsa bize ne diyeceğiz. Ama Oyun 12+ işaretlenmiş. Oyuna yaşımı yazmadan kaydolabildim. Oyunda babam yaşında adamlar fink atıyor. L..biyen ve bi..ksüel kadınlar bir kız çocuğuna sarıyor. 34 yaşında adam “bana gidelim” diye teklif yapıyor. Anlayacağınız çocuklar için olmayan bir uygulama, oyun görüntüsü verilerek çocukları çekiyor ve uygulama içinde çocuklar taciz ediliyor.” Şeklinde yorumladı.

Avataria oyunu nedir?

Avataria isimli oyunda yaş sınırlaması yok. Karakterler seçiliyor ve oyun diğer Facebook kullanıcılarıyla beraber oynanıyor. Ancak oyunun içerisinde özellikle çocuklara hitap etmeyen noktalar var. Örneğin kullanıcıların yanına gelen biri evlilik ve sevgili olma teklifinde bulunuyor. Daha sonrasında oyun içerisinde yapılan eve geliyorlar ve bir süre sonra kıyafetleri çıkmış şekilde yatarken görülüyorlar.

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