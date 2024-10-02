ATM'de para çeken yaşlı adamı gasp etti

Olay, 25 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi'nde meydana geldi. ATM'den emekli maaşını çeken H.K.'yı darbedip, elindeki 5 bin TL'yi gasbeden şüpheli, kaçtı. H.K.'nın şikayeti sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti. Önceki gün belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.E.'yi saklandığı evde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.E. tutuklandı