Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Gereği Yapıldı' mesajıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.