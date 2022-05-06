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AtaÅŸehir'deki kadÄ±n cinayetine yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

AtaÅŸehir'de Tuncay KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n parkta eÅŸi Sema KÄ±lÄ±Ã§'Ä± Ã¶ldÃ¼rmesiyle ilgili Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebi Ã¼zerine yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verildi.

06.05.2022 - 19:41 | | Halil Sadri YILMAZ / Ä°STANBUL, (DHA)Â
AtaÅŸehir'deki kadÄ±n cinayetine yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi

Anadolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada AtaÅŸehir'de Tuncay KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n eÅŸi Sema KÄ±lÄ±Ã§'Ä± Ã¶ldÃ¼rmesine iliÅŸkin yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verilmesi talep edildi. BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebinde eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduÄŸu ve suÃ§ iÅŸlenmesini Ã¶nleme amacÄ±yla bahsi geÃ§en olayda yayÄ±n yasaÄŸÄ± kararÄ± verilmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

YAYIN YASAÄžI KONULDU

Talebi deÄŸerlendiren Anadolu 10. Sulh Ceza HakimliÄŸi, BasÄ±n Kanununun 3. maddesini dikkate alarak BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebini kabul etti. Hakimlik, eylemin toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduÄŸunu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak bahsi geÃ§en olayda yayÄ±n yasaÄŸÄ± konulmasÄ±na karar verdi.

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