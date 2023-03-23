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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlarda atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

23.03.2023 - 08:14 |
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Buna kararlara göre;

Dışişleri Bakanlığı Dış Politika Danışma Kurulu Üyeleri Merve Safa Kavakçı ve Süleyman Gökçe görevden alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Mutlu Koç'u atandı.

Türkiye Elektromekenik Sanayi A.Ş. genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına İrfan Gültekin ve Mehmet Fatih Koşan getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar görevden alındı. 17. Bölge Müdürlüğüne ayne yer 16. Bölge Müdürü Mehmet Şerif Ekinci getirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı'na Ahmet Aslan atandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde 2 Bölge Müdürlüğü'ne 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, 7. Bölge Müdürlüğü'nü de Rifat Silov getirildi.

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