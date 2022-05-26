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Atama sonuçları açıklandı! Sahil Güvenlik duyurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda toplam 1.586 personelin yeni görev yerleri açıklandı. Bu kapsamda subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan yeni görevlerine hemen başlayacak.

26.05.2022 - 13:47 |
Atama sonuçları açıklandı! Sahil Güvenlik duyurdu

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile toplam 1.586 personeli kapsayan 2022 yılı atamaları kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, atama takvimine uygun olarak yürütülen atamalarda toplam 1.586 personelin yeni görev yerleri, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak belirlendi.

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