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Aslıhan'ı boğarak öldürdü! Sanığa indirimsiz müebbet talebi

Çorum’da, dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal'ı (29) boğarak öldüren Polat Hatal’ın (32) ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Hatal’ın haksız tahrik indirimi uygulanmadan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

10.11.2021 - 16:01 | | Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)
Aslıhan'ı boğarak öldürdü! Sanığa indirimsiz müebbet talebi

Olay, 3 Ocak'ta Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Polat Hatal ile dini nikahla birlikte yaşadığı Aslıhan Dal arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hatal, eşini boğdu. Polisi arayan Hatal, eşini boğduğunu itiraf ederek, evden çıktı.

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık görevlileri ise yerde hareketsiz yatan Dal’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslıhan Dal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Hatal ise polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Hatal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Hatal hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen 4’üncü duruşmada sanık Polat Hatal'ın yanı sıra taraf avukatları, davaya müdahil olarak kadın meclisi üyeleri ile Aslıhan Dal’ın yakınları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Hatal'ın “Ağır ilaçlar kullanıyorum" diyerek süre talep ettiği duruşmada savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, haksız tahrik indirimi uygulanmadan sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

‘ASLIHAN, ÇOCUKLARININ YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ’

Öte yandan adliye çıkışı dava sürecine müdahil olan kadın meclisi üyeleri adına açıklama yapan avukat Burçin Solmaz, “Bugün eşi tarafından elleriyle boğularak öldüren Aslıhan Dal’ın duruşmasındaydık. Savcılık makamı tarafından mütalaa verildi. Mütalaada, ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması talebinde bulunuldu. Biz buna itiraz edeceğiz ve sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan değil de ‘tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme’ suçundan yargılanmasını talep edeceğiz çünkü Aslıhan, yan odada oyun oynayan çocuklarının yanında öldürüldü. Biz bu durumu savunmamızda da belirteceğiz. Karar duruşmasına tüm kadınlarımızı bekliyoruz. Kadınlar şiddet görmeyene ve öldürülmeyene dek bu mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

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