ASKERLİK YERİ SORGULAMA (ÖĞRENME) Askerlik yeri nasıl öğrenilir, MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur ağustos? Askerlik sevk tarihleri

Askerlik seçim ve sınıflandırma sonuçları için MSB'den gelecek haber bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erlerin sınıflandırma sonuçları ve sevk tarihlerini duyuracak. Peki, Askerlik yeri nasıl öğrenilir, MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik sınıflandırma ne zaman belli olur ağustos? İşte askerlik yeri sorgulama ve askerlik sevk tarihleri…

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR, MSB ASKERLİK YERLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

MSB tarafından Ağustos ayı askerlik yerleri 2 Ağustos Cuma günü e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

ASKERLİK YERİ ÖĞRENME EKRANI

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.



Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) - 22 Ağustos 2024

Er (2’nci Grup) - 19 Eylül 2024

Er (3’üncü Grup) - 17 Ekim 2024

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