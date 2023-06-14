Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Yeni asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını dün yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 19 Haziran Pazartesi günü yapacak. İlk toplantıya katılmayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ başkanı Ergün Atalay bu toplantıya katılacak. Yeni asgari ücret 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında, yeni asgari ücret yanı sıra halen işverenlere çalışan başına 400 lira olarak verilen asgari ücret desteğinin güncellenmesi konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.