Asansörde kız çocuğunu bıçakla taciz eden şahıs yakalandı

Gaziantep Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Aralık günü N.T., oturdukları apartmanın asansörüne bindiği sırada peşinden bir kişi geldi. İddiaya göre, asansöre binen şüpheli, boğazına bıçak dayadığı N.T.'ye cinsel istismarda bulunmaya çalıştı. Boğuştuğu kişinin bıçağı ile elinden hafif yaralanan N.T.’nin çığlıkları üzerine asansörü çağıran annesi tarafından kurtarıldı.

“ASANSÖRDE BIÇAĞI BOĞAZIMA DAYADI"

Yaşadığı olayı anlatırken gözyaşlarını tutamayan N.T., “O gün ben evde kimse olmadığı için yeğenimi okuldan almaya gittim. O adamı okulun bahçesinde gördüğümü hatırlıyorum, yeğenimi okuldan aldıktan sonra evine bıraktım. O sırada ağabeyimle karşılaştım, ağabeyim ekmek almaya gidiyormuş. Meğerse o adam beni halen takip ediyormuş. Daha sonra oturduğumuz binaya yetiştim asansöre binecektim, o sırada arkamdaydı kapıyı kendisine tuttum. O sırada ben kendisine bakmıyordum arkam dönüktü. Bıçak varmış cebinde... Bana adımı sordu, cevap vermedim, ondan korkmamamı söyledi. Daha sonra bıçağı boğazıma dayadıktan sonra ’Ama istediklerimi yaparsan’ dedi. Ben bıçağı görünce bıçağa sarıldım. O sırada bıçak elimi kesti ve kanlar süzülüyordu. Kendisine çok yalvardım, telefonumu kendisine bile vermek istedim. Kendisi de ’Telefonu ne yapacağım, ben seni istiyorum’ dedi. O sırada çok korkmuştum, ben bıçağı çektim elinden düştü, sonrasında boğazımı sıkmaya başladı" dedi.

"BAĞIRIRSAN BOĞAZINI KESERİM"

Bir süre asansörde saldırgan ile boğuştuğunu anlatan kız, annesinin yardımıyla tacizciden kurtulduğunu belirterek, "

Boğazımı sıkmaya devam ederken bir taraftan da yere düşen bıçağı almaya çalıştı. Ben kendisine bana dokunmaması gerektiğini söyledim. Ona rağmen boğazımı daha da sıkıyordu. Bana 'Bağırırsan boğazını keserim' gibi tehditlerde bulundu. '5 dakika dişini sık, eğer çırpınırsan canın çok acır' gibi kelimeler söyledi. Boğazımı sıkarken bir ara gözlerim karardı bayılacak gibi oldum. Can havliyle 8. kat tuşuna bastım ve o katın kapısı yarım açıldı. Bu kez o tuşa bastı ve kapı kapandı. Daha sonra bağırmalarımı annem duydu, 10. kata çağırdı asansörü. Kapı açıldığında adam benim belime çıkmış ve boğazıma Bıçak dayamıştı. Annem o an adamın ceketinden tutup ’Sen benim kızıma ne yapıyorsun’ dedi. Panikle bıçağın ters tarafını tutmuş. Annem o adamı çekerken anneme bıçak salladı ve annem geri çekildi. Ardından şahıs merdivenlerden kaçtı

" dedi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede 5 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan A.K., adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan A.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.