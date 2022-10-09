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Artvin Yusufeli’nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Artvin’de etkili olan dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bıraktı. Derelerin taştığı Yusufeli ilçesinde yeni yerleşim yeri ve mevcut ilçe merkezi cadde ve sokakları çamurla kaplandı.

09.10.2022 - 17:09 | | İHA
Artvin Yusufeli’nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Artvin’de etkili olan yağışlar Yusufeli ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçe merkezinde 15 dakika süren dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca taşan dereler heyelana neden oldu.

Artvin Yusufeli’nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

Cadde ve sokaklar ise çamurla kaplandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riski olduğu bildirildi.

Artvin Yusufeli’nde dereler taştı, yollar çamurla kaplandı

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