Artvin- Şavşat yolu, heyelanda kayaların düşmesiyle kapandı
Artvin- Şavşat kara yolu, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
17.02.2023 - 17:24 | | Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)
Artvin- Şavşat kara yolunun 42'nci kilometresindeki Soğuksu mevkisinde karın hızlıca erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü yol, ulaşıma kapandı. Kara yolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarını temizlemek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.