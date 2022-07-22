ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Eski Edirne AsfaltÄ± Caddesi DursunkÃ¶y kavÅŸaÄŸÄ±nda dÃ¼n gece saatlerinde ÅŸÃ¼phelenerek durdurduÄŸu minibÃ¼ste 1'i Ã§ocuk 29 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±. Zeytinburnu'ndan minibÃ¼se bindirilerek Yunanistan'a gÃ¶tÃ¼rme vaadiyle kandÄ±rÄ±lan gÃ¶Ã§menlerin ArnavutkÃ¶y'de bir sÃ¼re dolaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ekipler, uzun sÃ¼re minibÃ¼ste havasÄ±z kalan gÃ¶Ã§menlerden bazÄ±larÄ±nÄ± baygÄ±n buldu. GÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 3 ÅŸÃ¼pheli Jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerden biri hakkÄ±nda daha Ã¶nce verilmiÅŸ yakalama kararÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen minibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne de 7 bin 348 lira para cezasÄ± yazÄ±ldÄ±. MinibÃ¼s yediemin otoparkÄ±na Ã§ekilirken gÃ¶Ã§menler ise ArnavutkÃ¶y Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â