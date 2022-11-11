Arnavutköy'de bina sakinleri çatıya çıkıp yangına müdahale etti

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Karaburun Mahallesi Elmalı Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatısına sıçradı.

Yangını fark eden apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı. Yükselen alevlere aldırmayan bazı bina sakinleri, çatıya çıkarak yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.