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Arnavutköy'de bina sakinleri çatıya çıkıp yangına müdahale etti

Arnavutköy'de 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Seferber olan bina sakinlerinin tehlikeye aldırmadan çatıya çıkıp yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

11.11.2022 - 22:53 | | Taylan ERGÜN-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)
Arnavutköy'de bina sakinleri çatıya çıkıp yangına müdahale etti

Yangın, saat 21.00 sıralarında, Karaburun Mahallesi Elmalı Sokak'ta 3 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın apartmanın çatısına sıçradı.

Arnavutköyde bina sakinleri çatıya çıkıp yangına müdahale etti

Yangını fark eden apartman sakinleri kısa sürede binayı boşalttı. Yükselen alevlere aldırmayan bazı bina sakinleri, çatıya çıkarak yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Arnavutköyde bina sakinleri çatıya çıkıp yangına müdahale etti

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