Arkadaşının emanet arabasına zarar gelmesin diye yaptıkları şaşırttı

Antakya ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaflık yapan Yılmaz Özdemir, nakliyecilik yaparak kazanç sağlıyor. Bir süre önce Özdemir'in arkadaşı kendisine motoru arızalı olan aracı emanet etti. İş yerinin önünde bir süre park halinde kalan aracın zarar göreceğini ve hırsızların hedefi olacağını düşünen Özdemir, aracı forkliftle iş yerinin önünde bulunan konteynerin üzerine koydurdu. Konteynerin üzerinde 2 aydır duran otomobil, vatandaşların ilgisini çekerken adres tarifinde de kolaylık sağlanıyor. Özdemir tarafından insanlardan korumak için konteynerin üzerine yerleştirilen otomobil, sahibi teslim alana kadar konteynerin üzerinde kalmaya devam edecek.

“Arabaya kimse dokunmasın ve çalmasın diye yukarıya konteynere çıkarttım”

Arkadaşının emanet ettiği otomobili konteynerin üzerine koyarak koruyan Yılmaz Özdemir, “Arkamızdaki arabanın motoru arızalı olduğu için arkadaş emanet için bize bıraktı. Ben de bana emanet edilen araca ortalıkta kalmasın ve kimse dokunmasın diye yukarıya koydum. Arabanın içinde motor parçaları vardı. Aracın biraz motoru sıkıntılı olduğu için kimse dokunmasın ve çalmasın diye ben de yukarıya konteynere çıkarttım. Örneğin başka bir yerden dükkanımıza gelenleri diyoruz ki konteyner üzerinde bir yeşil araba var onun hemen yanındayız diye kolayca tarif edebiliyoruz. İnsanların ilgisini ve dikkatini çekiyor” ifadelerini kullandı.

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