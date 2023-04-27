Arkadaşını öldüren sanığa 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 16,5 yıl hapis cezası onandı

Olay, 2 Eylül 2020’de Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi İlçe Emniyet Müdürlüğü yanındaki parkta meydana geldi. Esnaf Ahmet Korkut, alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu arkadaşı Süleyman Köşker ile görüşmek istedi. Bunun üzerine ikili olayın yaşandığı parkta bir araya geldi. Bir süre sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Korkut üzerinde taşıdığı bıçakla Köşker'e saldırdı. Göğsünden bıçaklanan Süleyman Köşker hayatını kaybederken, Korkut polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında da ‘kasten adam öldürme’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde geçen yıl 13 Ocak'ta görülen davanın karar duruşmasında son sözü sorulan sanık Ahmet Korkut, “Banka kredisinin ödenmesi konusunda Süleyman ile aramızda husumet vardı. Olay günü konuşmak için bir araya geldik. Beni tahrik etti. Sonrasında bu olay meydana geldi. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Korkut’u, ‘kasten adam öldürme’ suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından ‘tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimleri uygulayarak cezasını 16 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü.

YARGITAY KARARI ONADI

Sanık ve maktül tarafın karara itiraz etmesi sonrası dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı ve hukuka aykırı bir durum olmadığına dair karar verdi. Taraflar, bu kez Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını bildirdi. Ceza dairesince onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.