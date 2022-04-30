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GündemArefe günü oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazanın arefesi Pazar günü oruç tutulur mu?
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Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazanın arefesi Pazar günü oruç tutulur mu?

Ramazan ayı sona eriyor, arefe günü Pazar günü idrak edilecek. On iki ayın sultanı sona ererken Müslümanlar “Arefe günü oruç tutulur mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Ramazanın ilk orucu 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlamıştı. Oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar bayramı karşılamaya hazırlanırken “Arefe günü oruç tutulur mu?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Diyanet’e göre Ramazanın arefesi Pazar günü oruç tutulur mu?

30.04.2022 - 10:06 |
Arefe günü oruç tutulur mu? Diyanet’e göre Ramazanın arefesi Pazar günü oruç tutulur mu?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı uğurlanırken “Arefe günü oruç tutulur mu?" sorusu gündeme geldi. Oruç ibadetlerini sonlandıracak olan vatandaşlar bayramın bir gün öncesi Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağını öğrenmek istiyor.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan ayının son günü, Ramazan Bayramı'ndan bir önceki gün olan arefe gününde oruç tutulur.

Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır.

 

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