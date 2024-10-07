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Ardahan'da kara çaylak tedaviye alındı!

Ardahan'da vatandaşlarca yaralı bulunan kara çaylak, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

07.10.2024 - 16:32 | | AA
Ardahan'da kara çaylak tedaviye alındı!

Lehimli köyünde yaralı haldeki kara çaylak kuşunu görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere kuşu Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

İri ve koyu renkli bir yırtıcı olarak bilinen kuş, gerekli tedavinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

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