Arda Turan'dan Seçil Erzan’a Fatih Terim mesajı: Kardeşime, karıma ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni

Seçil Erzan olayında yeni gelişmeler yaşanıyor. Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş insanlarının da olduğu 21 kişiyi yüksek fon vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı ortaya çıka banka müdürü Seçil Erzan 11 Nisan 2023 tarihinde tutuklanmıştı. Erzan tutuklandığında iki telefonuna el koyulmuştu.

Ancak telefonlarından biri kırık olduğu için incelenememişti. Erzan’ın avukatının talebi sonrası mahkeme kırık olan telefonun da geriye dönük incelemesinin yapılmasına karar verdi. Bilirkişiye gönderilen telefonun incelemesi tamamlandı.

SİLİNEN MESAJLAR GERİ GETİRİLDİ

Rapor davanın görüldüğü 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne önceki gün ulaştı. 553 sayfadan oluşan raporda Erzan’ın aralarında Fatih Terim, Arda Turan ve Fernonda Muslera’nın da arasında olduğu 74 kişiyle mesajlaşmaları yer aldı. Bilirkişi raporunda mesajların silindiği ancak büyük bir kısmının geri getirildiği bilgisi yer aldı. Mesajları geri getirilebilen kişilerden biri de Arda Turan oldu. Seçil Erzan ve Arda Turan arasında mesajların raporda ilk başladığı tarih Aralık 2022 olarak yer aldı. İkili arasındaki son mesajlaşma ise Erzan tutuklanmadan 1 ay önce olan 10 Mart 2023’e kadar devam ediyor.

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"24 SAAT TELEFON AÇIK NEYE İHTİYACIN OLURSA"

2022 yılında yapılan mesajlaşmalarda ikilinin çok samimi olduğu görülüyor. Öyle ki Arda Turan, Seçil Erzan’ın hasta olan annesi için bol bol dua ettiğini söyleyerek, “Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum. Onları koklat ona” ve “İnşallah anneciğin çok iyi olacak. 24 saat telefon açık neye ihtiyacın olursa” dediği mesajları raporda yer aldı.

Erzan ile Arda Turan arasındaki bir konuşma ise şöyle:

Seçil Erzan: Şimdi elden 500 aldım. 200 daha saat 16.30 gibi elden alacağım. Şimdi bendeki senin muhasebeye göndereyim mi? Canım 450 vermişler. Birazdan bana teslim edecekler

Arda Turan: Tamamdır. Gelecekler almaya

Seçil Erzan: Canım sana daha ne kadar gerekli? Saat vs için

Arda Turan: Patron sensin. Araba falan için 20’sinden sonraya bıraktım.

"3 MİLYON 400 BİN DOLARA İHTİYACIM VAR"

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Bu konuşmadan bir hafta sonra ise Arda Turan Erzan’a, “Canım benim 3 milyon 400 bin dolara ihtiyacım var. Sen ona göre organize edersen süper olur” şeklinde mesaj atıyor. Erzan ise, “Tamam canım” diye cevap veriyor.

ARDA TURAN: HİÇ MÜŞTERİMİZ YOK MU?

İlerleyen konuşmalarda ise para sıkıntısı yaşanmaya başlıyor. Seçil Erzan Arda Turan’a mesaj atarak başka bir bankaya para yatırılması gerektiğini söylüyor. Arda Turan’da, “Atıyorum” diyerek başka bir bankaya ait hesap bilgilerini Erzan’a gönderiyor. Bu mesajlaşmanın devamında ise kimlerden para isteyebileceklerini konuşan ikiliden Arda Turan’ın, “Hiç müşterimiz yok mu?” demesi dikkat çekti. Raporu hazırlayan adli bilişim uzmanı da bu mesajın altını çizerek rapora ekledi.

Turan ve Erzan arasında geçen söz konusu konuşma ise şöyle;

Arda Turan: Emre yetişmez diyor

Seçil Erzan: Tekrar sormuş mu?

Arda Turan: Darmadağın oldum.

Seçil Erzan: Emre çözecek gibi. Arıyorum seni

Arda Turan: Hocaya bir şey dedik mi?

Seçil Erzan: Hayır demedik. E.. çözecek gibi

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Arda Turan: İnşallah bakalım

Seçil Erzan: Ben inanıyorum. Yazdı bana da

Arda Turan: İnan bana samimiyetten söylüyorum. Başım tuttu

Seçil Erzan: Sakin ol çözeceğiz

Arda Turan: Hiç müşterimiz yok mu? Buna koyacak mesela iyi bir şey verelim. Sen mi konuşacaksın. Bir iki kişiye sordum. Nakitleri yok

Seçil Erzan: Düşünüyorum

"BİZ BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKALIM"

Arda Turan: Emre aradı da, ‘abi pazartesiye kadar olmuyor’ diyor. Pazartesi de olmaz onun işi

Seçil Erzan: Öyle mi demişler?

Arda Turan: Seçil’im bunlar o işleri yapamazlar. 3 bile mucize

Seçil Erzan: Doğru söylüyorsun

Arda Turan: O 3 için beni 50 kere arayacak ben biliyorum.

Seçil Erzan: Neden gelene kadar mı arayacak?

Arda Turan: Tabi bunlar paniktir. Bu ne işi nasıl oluyor çok soru

Seçil Erzan: Yok o yapamayacak anlaşıldı. Biz başımızın çaresine bakalım. Sen kimseye bir işlem yaptım vs deme artık

Arda Turan: Yok sana sormadan demiyorum. Bu sondu zaten

Seçil Erzan: Sabri ile aran nasıl. Ben samimiyim onla

Arda Turan: Futbolcular olmaz Seçil’im bunlar canımızı yerler ne zaman ne oluyor diye. Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda’nın işlemi diye

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Seçil Erzan: Yaparsa H. Balta yapar. En aklı başında

Arda Turan: Bunun tek yolu bence yüklü mevduatı olan müşterilerinden birine güvendiğin samimi olduğun size aylık bir işlem yapacağız 2 milyon dolarına makul bir şey kazanacak birini bulmak. Ne 2 milyon dolarmış. Nereden aradım o B’yi

"ASLIHAN’A ÇANTA ALACAĞIM 30-40 BİN DOLAR GÖNDEREBİLİR MİSİN?"

Konuşmaların başka bir bölümünde ise Arda Turan eşi Aslıhan Turan’a çanta alacağını ve Seçil Erzan’ın kendisine 30-40 bin dolar gönderip gönderemeyeceğini soruyor. Turan’ın mesajına 1 saat sonra cevap veren Erzan; “Çantayı alıyor musun? Ona göre biri bana gelebilir canım” diyor. Turan ise, çantayı aldığını ancak hiç limiti kalmadığını söylüyor.

"KADER BİRLİĞİ YAPMIŞIZ BİZ ARTIK"

Şubat 2023’te ise Arda Turan gerilmeye başlıyor. Seçil Erzan’a, “Çok zor durumda kaldım” diyen Turan sonrasında ise, “Bana bunu nasıl yaparsın ya beni insanlara nasıl rezil edersin. Senin için gittim borçlar istedim. Sözler verdim. Hiç birini tutamıyorum. Bana bunu yapacağın ne yaptım ben insanların gözünde ne hale düştüm” yazıyor. Erzan ise sadece, “Ne desen haklısın şu an” yazıyor. Konuşmanın başka bir bölümünde ise Erzan Arda Turan’a, “Sen benim ölene kadar canım kanımsın kader birliği yapmışız biz artık” diyor.

"BUGÜNÜ HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM"

Arda Turan sonrasında, “Seni tebrik ediyorum. Aramızdaki ilişkiyi buraya getirdin. Aynı koltukta 15 gündür oturup düşünüyorum. Emre’yi soktuk bu işe 2-3 gün sonra ne olacak ben ne diyeceğim. Sen bana mahcup oluyorsun ben tanımadığım adamlara. Geldiğim noktada 100 bin doları ödeyemiyorum. Bugünü hayatım boyunca unutamayacağım. İnsanların telefonlarını açamıyorum” diyor.

"KARDEŞİME KARIMA ÖMRÜMDE DÜŞMEDİĞİM DURUMA DÜŞÜRDÜN BENİ"

Arda Turan’ın son mesajları ise, “Seçil o para 5’e kadar gelsin. O kadar söylüyorum. Beni 1 aydır oyalıyorsun. Pazartesi günü ailemi, oradaki paramı garanti altına alan yazılı bir evrak istiyorum. Önce bu konuyu Fatih hocayla konuşacağım. Sana bir gram güvenmiyorum. Bana Çorlu’dayım deyip Fatih hocadan imza alıyorsun. Akşam geleceğim deyip sonra Fatih hocanın yanına gideceğim dediğimde, ben hiçbirini yemiyorum. Sevgi bizde her şeyden önce gelir. Kardeşime, karıma ömrümde düşmediğim hale düşürdün beni” diyor.