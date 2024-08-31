Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndan 3 akrabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ÅŸÃ¼pheli arkasÄ±nda delil bÄ±rakmamak iÃ§in evi yaktÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndan 3 akrabasÄ±nÄ± öldüren ÅŸüpheli arkasÄ±nda delil bÄ±rakmamak için evi yaktÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±
Trabzon'un AraklÄ± ilÃ§esinde arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± kavgasÄ±nda Arif (67) ve GÃ¼lizar AltuntaÅŸ (61) Ã§ifti ile kuzenleri KasÄ±m AltuntaÅŸ'Ä±n (66) Ã¶ldÃ¼rÃ¼lÃ¼p, kaldÄ±klarÄ±n evin ateÅŸe verilmesine iliÅŸkin soruÅŸturma tutuklanan 2 ÅŸÃ¼pheliden Mehmet AltuntaÅŸ'Ä±n (24) ifadesi, ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AmcasÄ±, yengesi ve Ã§iftin kuzenini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf eden Mehmet AltuntaÅŸ, "YaralandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in tedavi iÃ§in hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dÃ¶nÃ¼p, arkada delil bÄ±rakmamak iÃ§in evi yaktÄ±m" dedi.
Ä°lÃ§enin HaÃ§ovit YaylasÄ±'nda, 21 AÄŸustos'ta Arif AltuntaÅŸ'a ait tek katlÄ± evde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m evi sararken, ihbarla bÃ¶lgeye itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.
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Ekipler tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilen yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, evde bulunan Arif ve GÃ¼lizar AltuntaÅŸ Ã§ifti ile kuzenleri KasÄ±m AltuntaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.
Cenazeler, savcÄ±lÄ±k incelemeleri sonrasÄ± otopsi iÃ§in adli tÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Evi yanÄ±cÄ± madde dÃ¶kerek ateÅŸe verdikleri deÄŸerlendirilen Arif AltuntaÅŸ'Ä±n yeÄŸeni Mehmet AltuntaÅŸ, kardeÅŸi Atilla A. (15) ve akrabasÄ± Murat A.(37), gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼phelilerden Mehmet ve kardeÅŸi Atilla A. (15), 'Kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklanÄ±rken, diÄŸer ÅŸÃ¼pheli serbest kaldÄ±.
CENAZELER TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°
Ã–ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸi topraÄŸa verilirken, soruÅŸturmada tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerden Mehmet AltuntaÅŸâ€™Ä±n mahkemedeki ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Mehmet AltuntaÅŸ'Ä±n, ifadesinde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada kendisini Ã¶nce yengesinin bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle saÄŸ ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan aynÄ± bÄ±Ã§akla yengesini, amcasÄ±nÄ± ve evdeki diÄŸer akrabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
'BÄ°RAZ BOÄžUÅžTUKTAN SONRA ONU DA BIÃ‡AKLADIM'
Delilleri yok etmek iÃ§in evi yaktÄ±klarÄ±nÄ± itiraf eden AltuntaÅŸ, "Olay gÃ¼nÃ¼ amcamÄ±n yayla evindeydik. Arazi meselesinden aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Yengem hakaret ederek bÄ±Ã§akla Ã¼zerime geldi ve bÄ±Ã§aÄŸÄ± bana sapladÄ±.
Ben de panikle elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± alÄ±p, yengeme sapladÄ±m. O sÄ±rada amcam evde bulunan silahÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca arkasÄ±ndan koÅŸtum ve yakaladÄ±m. Biraz boÄŸuÅŸtuktan sonra onu da bÄ±Ã§akladÄ±m. Daha sonra kardeÅŸimin yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum. Evdeki diÄŸer kiÅŸinin kardeÅŸimin elini bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, kardeÅŸimi kurtarmak iÃ§in o kiÅŸiyi de bÄ±Ã§akladÄ±m. YaralandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in tedavi iÃ§in hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dÃ¶nÃ¼p, arkada delil bÄ±rakmamak iÃ§in evi yaktÄ±m" dedi.