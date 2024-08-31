Arazi anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±ndan 3 akrabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼ren ÅŸÃ¼pheli arkasÄ±nda delil bÄ±rakmamak iÃ§in evi yaktÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°lÃ§enin HaÃ§ovit YaylasÄ±'nda, 21 AÄŸustos'ta Arif AltuntaÅŸ'a ait tek katlÄ± evde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Alevler kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m evi sararken, ihbarla bÃ¶lgeye itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi.

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Ekipler tarafÄ±ndan mÃ¼dahale edilen yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, evde bulunan Arif ve GÃ¼lizar AltuntaÅŸ Ã§ifti ile kuzenleri KasÄ±m AltuntaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tespit edildi.

Cenazeler, savcÄ±lÄ±k incelemeleri sonrasÄ± otopsi iÃ§in adli tÄ±p kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Evi yanÄ±cÄ± madde dÃ¶kerek ateÅŸe verdikleri deÄŸerlendirilen Arif AltuntaÅŸ'Ä±n yeÄŸeni Mehmet AltuntaÅŸ, kardeÅŸi Atilla A. (15) ve akrabasÄ± Murat A.(37), gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸÃ¼phelilerden Mehmet ve kardeÅŸi Atilla A. (15), 'Kasten Ã¶ldÃ¼rme' suÃ§undan tutuklanÄ±rken, diÄŸer ÅŸÃ¼pheli serbest kaldÄ±.

CENAZELER TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

Ã–ldÃ¼rÃ¼len 3 kiÅŸi topraÄŸa verilirken, soruÅŸturmada tutuklanan ÅŸÃ¼phelilerden Mehmet AltuntaÅŸâ€™Ä±n mahkemedeki ifadesi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Mehmet AltuntaÅŸ'Ä±n, ifadesinde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada kendisini Ã¶nce yengesinin bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle saÄŸ ayaÄŸÄ±ndan yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ardÄ±ndan aynÄ± bÄ±Ã§akla yengesini, amcasÄ±nÄ± ve evdeki diÄŸer akrabasÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

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'BÄ°RAZ BOÄžUÅžTUKTAN SONRA ONU DA BIÃ‡AKLADIM'

Delilleri yok etmek iÃ§in evi yaktÄ±klarÄ±nÄ± itiraf eden AltuntaÅŸ, "Olay gÃ¼nÃ¼ amcamÄ±n yayla evindeydik. Arazi meselesinden aramÄ±zda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Yengem hakaret ederek bÄ±Ã§akla Ã¼zerime geldi ve bÄ±Ã§aÄŸÄ± bana sapladÄ±.

Ben de panikle elindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± alÄ±p, yengeme sapladÄ±m. O sÄ±rada amcam evde bulunan silahÄ± almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±nca arkasÄ±ndan koÅŸtum ve yakaladÄ±m. Biraz boÄŸuÅŸtuktan sonra onu da bÄ±Ã§akladÄ±m. Daha sonra kardeÅŸimin yardÄ±m Ã§Ä±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± duydum. Evdeki diÄŸer kiÅŸinin kardeÅŸimin elini bÄ±Ã§akladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, kardeÅŸimi kurtarmak iÃ§in o kiÅŸiyi de bÄ±Ã§akladÄ±m. YaralandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in tedavi iÃ§in hastaneye gittik. Sonra tekrar yaylaya dÃ¶nÃ¼p, arkada delil bÄ±rakmamak iÃ§in evi yaktÄ±m" dedi.