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Araba kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu sakın yapmayın, trafikten men kararı...

Araba kullanan herkesi ilgilendiriyor. Sürücüler dikkat. Trafikte sakın bunu yapmayın. Cezası çok ağır. Ankara'da trafikte birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücüye bin 627 TL idari para cezası uygulandı.

13.12.2021 - 19:27 | | İHA
Araba kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bunu sakın yapmayın, trafikten men kararı...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kuzey Çevre Yolu'nda birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa bin 627 TL idari para cezası uygulanarak, sürücü belgesine el koyuldu. Ayrıca sürücü hakkında adli işlem başlatılarak, araç trafikten men edildi.

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