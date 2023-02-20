GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Araba dolandırıcısının karşısına depremzede çıkınca bakın ne yaptı! Şaşkına çeviren olay
ABONE OL

Araba dolandırıcısının karşısına depremzede çıkınca bakın ne yaptı! Şaşkına çeviren olay

Deprem'in ardından doktor olduğunu söyleyip, ilaç parası adı altında para ve cep telefonu toplayan dolandırıcının yaptıkları vicdanları yaraladı. Bölgede fırsatçıların türlü türlü oyunları ise bitmiyor. Yaşanan son olay ise şoke etti. Sahte araç kiralama firması üzerinden dolandırıcılık yapan şahıs konuştuğu kişinin bir depremzede olduğunu fark edince bakın ne yaptı.

20.02.2023 - 09:41 | | Yakup Sağlam ELAZIĞ (İHA)
Araba dolandırıcısının karşısına depremzede çıkınca bakın ne yaptı! Şaşkına çeviren olay

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’dan depremzedeler Elazığ’a akın etti. Elazığ’da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı.

Binalarda sinsi tehlike! 5 yılda binayı yiyip bitiyor
İlgili Haber
Binalarda sinsi tehlike! 5 yılda binayı yiyip bitiyor

Araba dolandırıcısının karşısına depremzede çıkınca bakın ne yaptı Şaşkına çeviren olay

Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog herkesi hayrete düşürdü. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, “Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun” yazdı.

Dolandırıcı ayrıca güvenli sitelerin linklerini de depremzedeye göndererek, dikkatli olması konusunda uyardı. Sosyal medyada paylaşılan mesajlaşma fotoğrafları binlerce etkileşim aldı.

Depremde hayatını kaybeden polis memurunun kardeşi herkesi ağlattı: Üçünüz de melek oldunuz
İlgili Haber
Depremde hayatını kaybeden polis memurunun kardeşi herkesi ağlattı: Üçünüz de melek oldunuz

YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRICILIK!

HA’dan Derya Evren Korkmaz’ın haberine göre de; sosyal medya hesapları üzerinden AFAD ve diğer yardım kurumlarının adını kullanarak depremzedeler için yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan Yusuf Kalafat Polis ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya üzerinden deprem bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya çalışan kişilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda deprem bahanesiyle AFAD ve diğer yardım kurumlarının isimlerini kullanarak sahte internet siteleri oluşturup sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ekipler sahte siteleri oluşturan şüphelinin Yusuf Kalafat olduğu belirlendi. Şüpheli dün gözaltına alındı. Kalafat’ın üzerinde ve ikamet aramasında ele geçirilen çok sayıda dijital materyallere el konuldu. Kalafat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DASK ile ilgili bilinmeyenler açıklandı! Yeniden hesaplanacak
İlgili Haber
DASK ile ilgili bilinmeyenler açıklandı! Yeniden hesaplanacak

DOKTOR OLDUĞUNU SÖYLEYEREK DOLANDIRICILIK YAPAN ELEKTRİKÇİ!

DHA’dan Ali Aksoyer’in haberine göre ise; deprem'in ardından Hatay'a giderek sözde doktor olduğunu söyleyip, ilaç parası adı altında para ve cep telefonu toplayarak kaçan şüpheli N.E.(29) İstanbul'da gözaltına alındı. Asıl mesleğinin elektrikçilik olduğu öğrenilen şüphelinin daha öncede nitelikli dolandırıcılık suçundan 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Riskli binalarla ilgili flaş gelişme! Riske bak dönüştür ya da güçlendir
İlgili Haber
Riskli binalarla ilgili flaş gelişme! Riske bak dönüştür ya da güçlendir

    GÜNCEL HABERLER

    Pakistan’da otobüs kazası: 12 ölü, 54 yaralı

    Pakistan’da otobüs kazası: 12 ölü, 54 yaralı

    Bakan Çavuşoğlu: ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor

    Bakan Çavuşoğlu: ABD yönetimi F-16 talebimize güçlü destek veriyor

    İstanbul’da depreme dayanıksız olan okulların tahliyesine başladı

    İstanbul’da depreme dayanıksız olan okulların tahliyesine başladı