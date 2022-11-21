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Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde tarihi eser kaçakçıları antik kentte kazdıkları çukurun içinde suçüstü yakalandı.

21.11.2022 - 09:40 | | AYDIN (İHA)
Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Başaran Mahallesi Asar mevkiinde bulunan Antiochia antik kentinde ( 1. Derece Sit Alanı) oluşturulan özel ekip tarafından kaçak kazı yaparak tarihi eser arayan Ç.Y., A.S., B.Ç. M.K. isimli şahıslar kazı malzemeleri ile beraber kazdıkları çukurun içerisinde kıskıvrak yakalandı.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

Bölgede yapılan aramalarda 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet murç, 1 adet makara ve 1 adet halat bağlı kova ele geçirildi.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Antik kentte kazdıkları çukurun içinde yakalandılar

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