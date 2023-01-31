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Antalya'da turistler denize girmeye devam ediyor

Yurdun büyük bölümü soğuk hava ve kar ile mücadele ederken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'ne gitti. Turistlerlerden bazıları manzara eşliğinde sahilde yürüyüş yaparken, az sayıda kişi de yüzdü.

31.01.2023 - 15:41 | | DHA
Antalya'da turistler denize girmeye devam ediyor

Turizm kenti Antalya'da bugün hava sıcaklığı 11 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kayda geçti. Güneşli havayı fırsat bilen yerli halk ve turistler, Konyaaltı Sahili'ne geldi. Bazıları sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları ise balık tuttu. Sahil kenarına giderek piknik yapanların yanı sıra, az sayıda kişi de denize girdi.

Antalyada turistler denize girmeye devam ediyor

İngiltere'den eşiyle tatile gelen Leo Smith (43), Türkiye'yi çok beğendiğini ifade etti. İnsanların, hayvanların, denizin, havanın ve her şeyin çok güzel olduğunu belirten Smith, burada askılı tişörtle dolaştığını, ülkesinde bu zamanlarda asla bu şekilde giyinemediğini söyledi.

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