Antalya'da oy sayım işlemleri devam ediyor

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçmek için bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. 14 Mayıs seçimlerinde sandıklar saat 17.00’de kapandı ve ardından oy sayım işlemine geçildi. Türkiye genelinde sayım işlemleri devam ediyor.

ANTALYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

2 buçuk milyonu aşkın kişinin yaşadığı Antalya’dan 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 17 milletvekili çıkacak.

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