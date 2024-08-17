GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı

Antalya'da ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı

Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü, 6 kişi yaralandı. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

17.08.2024 - 15:43 |
Antalya'da ortalık savaş alanına döndü: 7 araç birbirine girdi, 6 kişi yaralandı

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. U. Y. idaresindeki 07 BGM 251 plakalı otomobil İlyas K'nın kullandığı 07 AJK 296 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle İlyas K'nın kullandığı otomobil, orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti ve burada da, 1'i motosiklet 5 araca çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mükafat K. (59), Mustafa E. (40), İclal E. (17), İkbal E. (17), Bahar İ. (39) ve İlyas K. (42) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çift taraflı trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Yangın sonrası Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi ortaya çıktı

Yangın sonrası Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi ortaya çıktı

Van Gölü'nde temizlik çalışmaları devam ediyor: 1 milyon 950 metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı

Van Gölü'nde temizlik çalışmaları devam ediyor: 1 milyon 950 metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı