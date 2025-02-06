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Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

06.02.2025 - 14:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Antalya'da orman yangını! Müdahale sürüyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için ekipler alevlere müdahalede bulunuyor.

Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildiği bildirildi.

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