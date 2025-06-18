Antalya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
18.06.2025 - 11:04Güncellenme Tarihi:
Antalya Kemer ilçesindeki Milli Park sahasında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içerisinde Kemer ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki Milli Park sahasında, saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter, 2 uçak, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.