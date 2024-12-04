Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
04.12.2024 - 12:22 |
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 12.09'da meydana gelen deprem, 32,69 kilometre derinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 4, 2024
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km
Detay:https://t.co/XZhG3fs0V8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu duyuruldu.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 4, 2024
AKDENIZ https://t.co/2oqu8Zr1M1
04.12.2024, 12:09:06 TSİ
Büyüklük: 4.9,
Derinlik: 10.4 km#Kandilli