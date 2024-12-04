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Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04.12.2024 - 12:22 |
Antalya'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 12.09'da meydana gelen deprem, 32,69 kilometre derinde kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.9 olduğu duyuruldu. 

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