Antalya'da korkutan deprem! AFAD detayları paylaştı

Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 38,62 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.32’de meydana geldi. Yerin 67,26 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.