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Antalya'da korkutan deprem! AFAD detayları paylaştı

05.06.2025 - 07:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANTALYA, (DHA)-

Antalya'da korkutan deprem! AFAD detayları paylaştı

AFAD'dan yapılan açıklamada Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antalyada korkutan deprem AFAD detayları paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 38,62 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.32’de meydana geldi. Yerin 67,26 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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