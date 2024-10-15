GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da korkutan deprem

Antalya'da korkutan deprem

AFAD, Antalya'nın Kaş ilçesinde saat 19.54'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

15.10.2024 - 20:14 |
Antalya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olan depremin yerin 23,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Antalyada korkutan deprem

    GÜNCEL HABERLER

    Ümit Karan canlı yayında X hesabını kaybetti

    Ümit Karan canlı yayında X hesabını kaybetti

    Macron'dan Netanyahu'ya: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı

    Macron'dan Netanyahu'ya: Ülkesinin BM kararıyla kurulduğunu unutmamalı

    Antalya'da korkutan deprem

    Antalya'da korkutan deprem