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Antalya'da korkunç olay! 36 günlük bebeğini pencereden dışarıya attı

16.04.2025 - 15:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Antalya'da korkunç olay! 36 günlük bebeğini pencereden dışarıya attı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2. katın penceresinden atılan 36 günlük bebek hayatını kaybederken, bugün adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı 605. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melike D. isimli kadın sabah saatlerinde 36 günlük bebeği Melisa'yı pencereden attı.

Antalyada korkunç olay 36 günlük bebeğini pencereden dışarıya attı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik bebek, buradan ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 gündür yaşam mücadelesi veren Melisa bebek, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Antalyada korkunç olay 36 günlük bebeğini pencereden dışarıya attı

Bugün adliyeye sevk edilen anne Melike D. ise, Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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