Antalya'da Kaş'ta orman yangını!

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda bugün saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yayla Çamköy mevkisindeki çam, sedir ve ardıç ağaçlarıyla kaplı alandan yükselen dumanı görenler, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. 2 helikopterin de havadan müdahale ettiği yangında, yer ekiplerine bölge halkı da destek verdi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI



Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. 2 helikopter ve 4 uçağın hava desteğiyle kara ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.