Antalya'da kar yağışı sürprizi! Bayram günü her yer beyaza büründü

Serik'te Cumalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde aniden başlayan dolu, kısa sürede yolları beyaza bürüdü.

Dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Kaş ilçesinde ise gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle, yollarda su birikintileri oluştu, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

Tahtalı Dağı zirvesine de kar yağdı

Sabah saatlerinde başlayan kar nedeniyle 2365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesi kısa sürede beyaza büründü.

Tahtalı Dağı'na turistik teleferik seferleri düzenleyen Olympos Teleferik Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, kar yağışı sonrası zirvede kartpostallık görüntüler oluştuğunu söyledi.

İşletmelerinin bayramda da hizmet vereceğini, 2-8 Nisan'da ise bakım yapılacağını belirten Culfa, beyaza bürünen Toros Dağları'nı panoramik olarak izlemek isteyenleri tesislerine beklediklerini ifade etti.