GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemAntalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor
ABONE OL

Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı başladı. Tedbir amaçlı olarak tırların geçişine izin verilmeyen bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaşırken ekipler yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

10.01.2022 - 01:04 | | İHA
Antalya'da kar yağışı sebebiyle Akseki-Seydişehir karayolunda tırların geçişine izin verilmiyor

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve halen devam eden yağış sebebiyle Karayolları Akseki ve Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel'de kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bildirilirken, Karayolları Akseki ve Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor. Alacabel'de kar yağışının etkili olması nedeni ile de uzun araçların geçişine izin verilmediği bildirilirken, araçların dinlenme tesislerine yönlendirildiği bildirildi. Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.

GÜNCEL HABERLER

Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı: 7 gözaltı

Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı: 7 gözaltı

Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Meksika’da ilk Flurona vakaları tespit edildi

Meksika’da ilk Flurona vakaları tespit edildi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı: 7 gözaltı

Esenyurt'ta öfkeli grup iş yerinin camlarını taşladı: 7 gözaltı

Sıradaki Haber
Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Kuzey Makedonya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 9 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 9 Ocak Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT’de son gelişmeler!

EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT’de son gelişmeler!

Sıradaki Haber