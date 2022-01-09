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GündemAntalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı! Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi
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Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı! Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi

Antalya aynı gün iki farklı mevsimi bir arada yaşadı. Antalya-Konya karayolunda gece başlayan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 20 santime ulaşırken, aynı saatlerde sahilde vatandaşlar denize girdi.

09.01.2022 - 17:06 |
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Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının yüzde 77, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da hafta sonunu iyi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili’nde zaman geçirdi. Kent merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı sebebiyle ekipler sabaha kadar karla mücadele ederken, sahilde öğle saatlerine kadar parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte sahile gelen bazı vatandaşlar denize girdi, bazıları da bol bol fotoğraf çekindi. Havanın bir anda kapanmasıyla başlayan yağmursa hazırlıksız gelen vatandaşları şaşırttı. Eşyalarını toplayan vatandaşlar araçlarına doğru kaçarken, tedbirli gelenler ise şemsiyelerini açıp sahilde durmaya devam etti. Denize giren bir vatandaş, her sabah düzenli olarak denize girdiğini ve ocak ayında girmenin ayrı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte yağışın perşembe gününe kadar süreceği öğrenildi.

Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi

Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi

Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi

 

Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi


Antalya’da iki mevsim aynı anda yaşandı Kar 20 santime ulaştı, vatandaşlar denize girdi

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