Antalya'da 9 katlı otel inşaatında korkutan yangın!

Alanya'da 9 katlı bir otel inşaatında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin de binada bulunduğu yangına ilk müdahaleyi, çevredekiler yaptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiler için ilk etapta vinçlerle kurtarma çalışması yapıldı. İtfaiyenin kurtarma ve söndürme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"HIZLI BİR AHLİYE SÜRECİ BAŞLATILMALI"

Doç. Dr. Nuri Serteser, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Burada karbon ağırlıklı bir malzeme yanıyor olmalı veya plastik malzemeler de olabilir. Yanıcı özelliği yüksek olan bir malzeme veya malzeme tür var. Buradaki durum farklı, havadan müdahale yapmaya kalkarsanız binanın üzerinde bir ağırlık oluşturabilir. İtfaiye hızlı bir şekilde binanın içinde canlı birinin olup olmadığını anlamalı. Hızlı bir tahliye sürecinin başlatılması lazım" ifadelerini kullandı.

DHA MUHABİRİ: 3 KİŞİ KURTARILDI

DHA Muhabiri Alkın Biricik, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Jandarma güvenlik önlemlerini aldı. İçeride işçiler vardı, otel inşaatının içinde karton ürünler çok fazla. 7. katta mahsur kalan işçilerin olduğu bilgisi var, 3 işçi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

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MAHSUR KALAN 4 İŞÇİ KURTARILDI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"12 katlı bir otel inşaatının devamı sırasında kaynak ateşlenen yatakların düşmesiyle alevler başladı. Şu anda kontrol altına alabilmek için ekiplerimiz uğraşıyor. Şu anda bir can tehlikesi kalmadı, son işçiye aldık. Toplamda 4 işçi mahsur kalmıştı, son arkadaşımızı da ekiplerimiz aldılar. Şu anda bildiğimiz kadarıyla herhangi bir insan içeride değil. Dış bahçedeki malzemelerde bir yangın ihtimali yok. Üst katlarda yangın yok. Bir katta yangın var"