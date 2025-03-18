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GündemAntalya'da 27 yaşındaki şahıs tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!
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Antalya'da 27 yaşındaki şahıs tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

18.03.2025 - 16:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Antalya'da 27 yaşındaki şahıs tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybetti.

Hurma Mahallesi 438. Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O. A. (27) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri, evde Süleyman A'nın cansız bedenini buldu.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaçan O.A, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

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