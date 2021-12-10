Antalya'da 2 lise öğrencisi, üst sınıflar tarafından darp edildi

Serik ilçesi Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde 10'uncu sınıf öğrencileri K.Ç. (15) ile M.A. (15), teneffüste 12'nci sınıfta okuyan 3 öğrenci tarafından darbedildi. Kavgayı bir öğretmen ayırırken, K.Ç. kolundan, M.A. ise başından yaralandı.

Öğrenciler, okula çağrılan velileri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veliler, darp raporu alarak, polis merkezine gidip şikayette bulundu. M.A.'nın babası Yalçın Aydoğdu, okul idaresinin kendisini arayıp durumu bildirdiğini söyleyerek, "Oğlum ve arkadaşı üst sınıftaki öğrenciler tarafından dövülmüş. Okullarda kesinlikle olmaması gereken bir şey. Bugün benim, yarın başkalarının çocuklarının başına gelebilir. Okullarda da bundan sonra denetimlerin daha sıkı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

'DİNLEMEDEN BİZİ DÖVDÜLER'

Darbedilen öğrencilerden K.Ç. ise şunları söyledi:

"Bu olaydan bir gün önce okulun bahçesindeyken bir çocuk bize hakaret etti. Kendisine 'niye hakaret ediyorsun' diye sorduk. Sonra uzaklaştı, gitti. Bugün 12'nci sınıflardan 3 öğrenci, sınıfa geldi. 3 çocuk, bizi hiç dinlemeden saldırdı. O sırada öğretmen gelmese bizi dövmeye devam edeceklerdi. Öğretmen ayırmasına rağmen dövmeye devam ettiler. Bize hakaret eden çocuk, olayı diğerlerine yanlış anlattı. 'Beni dövdüler' dedi, bunlar da dinlemeden bizi dövdü. Çocuğu tanımıyoruz. Ona herhangi bir şey yapmadık. Olayın bir sebebi yok. Sadece yalan söylediği için bizi dövdüler. Arkadaşımın kafasında şişlikler var. Ben de kolumu oynatamıyorum."