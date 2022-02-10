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Antalya- Konya yolu 20 saat sonunda ulaşıma açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı.

10.02.2022 - 18:09 | | DHA
Antalya- Konya yolu 20 saat sonunda ulaşıma açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli güzergah olan ve dün saat 20.30 sıralarında araç trafiğine kapatılan Antalya-Konya yolu, bugün saat 17.30 sıralarında açıldı. Alacabel mevkisindeki çalışmanın ardından yolda ekipler, tüm araçların geçişine izin verdi. Karayolları ekiplerinin Alacabel'de kar kürüme ve şerit genişletme çalışmaları devam ediyor.

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