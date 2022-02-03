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Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı

Antalya-Konya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araçların geçişine kapatıldı. Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düştü.

03.02.2022 - 18:34 | | İHA
Antalya-Konya karayolu araç trafiğine kapatıldı

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 15.00 sıralarında kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, saat 16.00 civarında ise kar yağışı Akseki’nın alt kesimlerinde bulunan Güçlüköy Mahallesi'nde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının şiddetini arttırması ile trafik tamamen kapandı. Kar kalınlığı Akseki merkezde 15 santimetreye, yüksek kesimlerde de yer yer 20-30 santimetreye kadar ulaşırken, Alacabel’de ise 40-50 santimetreye ulaştı. Bölgede birçok araç yolda kalırken, karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ediyor. Akseki Bölge Trafik ekipleri tüm araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Akseki'nin kırsalda bulunan birçok mahallede yolların kapandığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekiplerinin kar kürüme çalışması başlattığı bildirildi.

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