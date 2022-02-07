Antalya için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da yarın sabah saatlerinden itibaren 24 saat süreyle kuvvetli ve şiddetli yağışın etkili olacağı kaydedildi. Yarın saat 03.00 sıralarında başlayacak yağışların, çarşamba günü saat 03.00 sıralarına kadar etkili olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Antalya çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (40-70 kg/m2), Antalya'nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg-m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, yükseklerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların çarşamba ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile başta Antalya'yı Konya'ya bağlayan kara yolu ve geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski, kar erimelerine bağlı sel ve su baskını, ısınmaya bağlı çatılardan kar düşmesi ile kıyılarda yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."