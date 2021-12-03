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Antalya için kritik uyarı! Sabah saatlerinde şiddetlenecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren şiddetleneceğinin öngörüldüğünü belirterek, olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

03.12.2021 - 20:00 | | DHA
Antalya için kritik uyarı! Sabah saatlerinde şiddetlenecek!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden gelen bilgilere göre; Antalya genelinde beklenen sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde yağışların daha da şiddetli olacağı öngörülürken bu yağışların pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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