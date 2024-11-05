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Annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen iki yavru tilki böyle görüntülendi

Bayburt’un Demirözü ilçesi kırsalında, yuvalarının başında annelerinin yiyecek getirmesini bekleyen iki yavru tilki görüntülendi.

05.11.2024 - 08:45 | | İHA
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Demirözü’nden Erzincan’a seyir halindeyken kuşburnu toplamak için mola veren iki arkadaşın dikkatini yavru tilkiler çekti. Yuvalarının başında oynayan tilkiler bir yandan da annelerinin kendilerine yiyecek getirmesini beklediler.

İnsanları fark edince yuvanın içerisine saklanan tilkiler zaman zaman yuvadan fazla uzaklaşmadan dışarı çıkıp etrafı kolaçan etmeyi ihmal etmediler.

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