Anneler Günü mektubu! Anneye yazılacak, anne için yazılmış duygusal en güzel Anneler Günü mektup önerileri…

Anneler Günü mektupları için yapılan araştırmalar arttı. Mayıs ayının ikinci haftası kutlanan Anneler Günü öncesi, anneye yazılacak mektuplar sorgulanıyor. Biz de sizler için uzun, kısa duygusal an güzel anneler günü mektubu örneklerini bir araya getirdik.

ANNELER GÜNÜ MEKTUBU

KISA ANNELER GÜNÜ MEKTUPLARI

***

Bana her gün bakarsın da kusurumu görmezsin, bütün gündüzler gece de olsa gözlerindeki umut ışığını hiç kaybetmezsin. Bir tek sen ol annem, sen bana yetersin. Anneler günün kutlu olsun.

***

Anneciğim... Sana bu mektubu sevgimi bir nebze olsun aktarabilmek için yazıyorum ama bu tarif edilmez duyguyu ne söyleyebilirim ne de yazabiliyorum. Sen öğrettin bana; sevgi ne söylenir ne de yazılır. Sevgi sadece kalbinin kapıları sonuna kadar açılarak gösterilir. Sen bana kimsenin gösteremeyeceği öyle güçlü bir sevgi sundun ki, bu sevgi ne biter ne de tükenir. Seni bir gün değil her gün tüm kalbimle seviyorum anneciğim, anneler günün kutlu olsun.

***

Allah'ım bana hiçbir zaman sensizliği göstermesin, beni asla senin yokluğunla sınamasın diyedir her gecemde tüm dualarım… Senin yüzünü güldürecek bir sabaha uyanmaktır amacı tüm uykularımın. Hayattaki en büyük şansım... Anneler günün kutlu olsun canım anneciğim, iyi ki varsın.

***

“Sevgili anneciğim,

Sana bu mektubu sevgimi anlatmak için yazıyordum ama ben kolay kolay sevgimi ne yazabilirim, ne söyleyebilirim. Sevgiyi anlatmak da göstermek de benim için çok zor bilirsin ama sen zaten benim ruhumu bilirsin annecim. Seni öyle çok seviyorum ki, sık sık dilimde dolanan bir söz var. Bu sevgimin tam karşılığı olacaktır. İyi bir anne, evladının yaşamını güzelleştirirmiş. Kötüsüyse sona erdirirmiş. Sen yaşamımın sebebisin, mutluluğumun mimarısın annecim. Yaşamı benim için yaşanabilir kıldığın için dünyanın en şanslı insanıyım ben. Hem de bu yaşımda söyleyebilirim ki, seni delicesine seviyor, varlığın ile mutlu oluyorum.”

DUYGUSAL EN GÜZEL ANNELER GÜNÜ MEKTUP ÖRNEKLERİ

****

Sevgili anneme... Soluk aldığın ve var olduğun o yedi tepeli kentte, kuş bakışıyla geziniyor gözlerim her uyku öncesi, özlediğim gülüşünü hangi pazarlarda satıyorsun bilinmez, ama hala akıl odalarım seninle, sesinle dolu... Kokunu salabilseydin keşke, emanete ihaneti göz ardı etmeyen ılık bir rüzgarla ve dokunabilmeyi borç bildiğim memleket renkli gözlerine, değebilseydim gözlerimle... Ve sevgili annem yeniden başlatsaydık bu kısa film öyküsünü, ben yeniden düşseydim rahmine, çığlığınla var olup yeniden başlatsaydık hatasız günleri, dizlerini ödünç vermeseydin benden başka bir evlat saçına, ellerin benim için zencefilli kurabiyeler pişirseydi ve sevgili annem uykulardan uyandığımda soluğum kadar yakın olmayı deneyebilseydin... Gitmenin tek çözüm yolu olduğunu gözlerimin önünde bana öğretmeyi keşke seçmeseydin... Ve korkularım damlamasıydı boynumdan aşağıya soğuk betonlara... Gidişini nehirlerimle bir olup kutlamasaydık, sen kalsaydın, şaha kalkmış büstlerinin önünde saygı duruşları tertipleyip... Eteğine kapansaydım...

****

Sözlerime nasıl başlasam bilemiyorum. Sana olan sevgim ve hayranlığım o kadar çok ki anlatmaya kelimelerin yetmesi imkansız. Bu yaşa gelene kadar bana çok emeğin oldu. Yeri geldi yemedin yedirdin, içmedin içirdin, geceleri uykusuz kaldın ve beni bu günlere getirdin. Sen benim canımsın canım. Senin hakkını nasıl öderim ki. Seni sırtımda taşısam bile, hamileyken sana attığım bir tekmenin karşılığını ödemiş olamam. Canım, bir tanem, en değerli varlığım iyi ki varsın hep yanımdasın ve benim annemsin. Bugün anneler günü ancak sana hediye almayacağım. Çünkü, gül alsam zaten sen güllerin en güzelisin, bir kalp alsam en güzel kalp sende. Canım annem maddi olarak hiç bir şey sana layık değil. Anneciğim, bana verdiğin emeklerin karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Çok çalışıp ilerde başarılı biri olacağım ve seni mutlu edeceğim. Melek annem seni çok seviyorum, Anneler Günün kutlu olsun...

***

Dünyalar güzeli annem... Hani her kızdığında derdin ya bana anne olunca anlayacaksın diye, evladımı kucağıma aldığım anda anladım seni annem. Bir insanın hayatı boyunca karşılıksız sevgisini verebileceği tek kişinin evladı olduğunu, onun en ufak canı yansa annesinin kat be kat perişan olacağını... Evladın tek bir saç teli için ömrün verilebileceğini, o hastayken duran zamanı, o yokken özlemin ne demek olduğunu, bir gülüşünün her şeye bedel olduğunu anladım. Bir çocuğu dünyaya getirmekten ziyade onu yaşatmak, hiçbir tereddüt etmeden her fedakarlığa göğüs germek, onu kocaman bir sevgiyle büyütmekmiş mesele. Seni artık çok daha iyi anlıyorum... Anneler günün kutlu olsun anneciğim, seni çok seviyorum.