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Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

18.05.2025 - 15:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Ankaralılar dikkat! Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, yarın saat 08.00'dan itibaren, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

 

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