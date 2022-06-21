AnkaralÄ±lar dikkat! Valilikten saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Ankara ValiliÄŸi'nin Twitter hesabÄ±ndan gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Valilik aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "SalÄ± gÃ¼nÃ¼Â Ã¶ÄŸleden sonra ilimiz genelinde gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuzey ve batÄ± ilÃ§elerimizde yerel kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek ani sel, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m, yerel dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rÃ¼zgÃ¢r ve fÄ±rtÄ±na ile ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmalÄ±dÄ±r" ifadeleri kaydedildi.